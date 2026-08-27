नेपाल में बाढ़ से मची तबाही पर अनुपम खेर ने जताया दुख, बोले- ‘परिवार उजड़ गए, घर बह गए’

71 वर्षीय एक्टर ने आगे कहा, "इन दृश्यों को देखकर मुझे बहुत बेबसी महसूस होती है। जिसने अपना कोई प्रियजन खो दिया हो, उसे दिलासा देने के लिए क्या शब्द हो सकते हैं? मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों और इस डर और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे सभी लोगों के साथ हैं। मैं नेपाल के लोगों और सीमा पार तिब्बत में प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। जो लोग अभी भी मदद का इंतजार कर रहे हैं, उन तक मदद पहुंचे। जो लोग अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें वो सुरक्षित मिलें। और जिन्होंने सब कुछ खो दिया है, उन्हें सहारा, आश्रय और साथ मिले। मुझे उम्मीद है कि दुनिया मदद के लिए एकजुट होगी, करुणा के साथ, तेजी के साथ, और हममें से हर कोई जो भी दे सकता है, उसके साथ। इस अकल्पनीय दुख के समय में, आइए हम पक्का करें कि वो खुद को अकेला न समझें।"