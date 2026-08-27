‘हर कोई नेपाल की बात कर रहा, चीन की त्रासदी को कोई नहीं जानता’, बाढ़ पर कंगना रनौत का बयान चर्चा में

कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी नेपाल में बाढ़ के बाद भारतीय नागरिकों को लेकर जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि करीब 130 से 140 भारतीयों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इन आंकड़ों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। खड़गे के मुताबिक, सरकार विदेश मंत्रालय यानी MEA के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय ने प्रभावित भारतीयों की मदद के लिए तीन नंबर जारी किए हैं, जो व्हाट्सऐप पर भी उपलब्ध हैं।