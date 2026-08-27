नेपाल त्रासदी पर कंगना रनौत ने जताया दुख, सद्गुरु का वीडियो किया शेयर

बता दें, भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में भीषण त्रासदी में हजारों की संख्या में लोग लापता हो गए हैं। ऐसे में अब नेपाल सरकार सेना, पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है। करीब 300 भारतीयों के भी लापता होने की पुष्टि नेपाली विदेश मंत्री ने की है। उधर, सुक्खू सरकार ने लोगों से अपील की है कि यदि हिमाचल प्रदेश से कोई नागरिक नेपाल में लापता है तो उसके बारे में लोग जानकारी शेयर करें। सभी जिला उपायुक्तों ने इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर शेयर किए हैं।