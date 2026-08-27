Nepal Floods: नेपाल में जलप्रलय! 157 पार मौतें, 142 भारतीय लापता; भारतीय नागरिकों के लिए जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

Nepal Flash Flood: नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई अचानक बाढ़ ने कुछ ही घंटों में बड़े इलाके को तबाही के मंजर में बदल दिया। रासुवा जिले में भोटे कोशी नदी के उफान ने घरों, पुलों, सड़कों और बिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। ANI ने X पर बताया की हादसे में मौतों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच गया है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की है। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत ने राहत और बचाव के लिए तत्काल सहायता भेजी है।