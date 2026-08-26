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‘ईरान में महंगाई बेकाबू, अर्थव्यवस्था बिखर रही’, ट्रंप का बड़ा दावा, प्रदर्शनकारियों की हत्या का भी आरोप

ट्रंप ने ईरान में भारी महंगाई और अर्थव्यवस्था बिखरने का दावा किया। बोले- बातचीत के लिए कोई समय-सीमा नहीं, मैं जल्दी में नहीं हूं।
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भारत

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Rahul Yadav

Aug 26, 2026

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डोनाल्ड ट्रंप (फोटो सोर्स: ANI)

Donald Trump on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की आर्थिक स्थिति और वहां जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर गंभीर दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में भारी महंगाई है और उसकी अर्थव्यवस्था बिखर रही है। ट्रंप ने बुधवार को अल जजीरा से बातचीत में ईरान के खिलाफ अपने रुख को दोहराया। उन्होंने ईरानी सरकार पर अपने लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की हत्या करने का आरोप लगाया।

मैं जल्दी में नहीं हूं

ईरान के साथ बातचीत दोबारा शुरू होने को लेकर ट्रंप ने कहा कि इसके लिए उन्होंने कोई समय-सीमा तय नहीं की है। उन्होंने कहा कि वह जल्दी में नहीं हैं और बातचीत कब शुरू होगी, इसे लेकर कोई तय कार्यक्रम नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस मामले में बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहा है। इसके बाद उन्होंने ईरान की आर्थिक स्थिति का जिक्र किया।

उन्होंने दावा किया कि ईरान में भारी महंगाई है और उसकी अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है। ट्रंप ने ईरानी सरकार पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया।

बहुत से प्रदर्शनकारियों को मार रहे हैं

ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां बहुत से प्रदर्शनकारियों की हत्या की जा रही है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर उनके पास कोई समय-सीमा नहीं है। उनका कहना था कि वह इस मामले में जल्दबाजी नहीं करेंगे।

युद्ध को छह महीने पूरे होने वाले हैं

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध को छह महीने पूरे होने वाले हैं। युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी। शुरुआत में ट्रंप ने संघर्ष के लंबे समय तक चलने की संभावना को कम करके बताया था। उन्होंने एक समय कहा था कि यह युद्ध चार से छह सप्ताह में खत्म हो सकता है। अब ट्रंप का कहना है कि वह ईरान के साथ बातचीत दोबारा शुरू होने के लिए किसी तय समय-सीमा में बंधे नहीं हैं।

जून में हुआ समझौता भी खत्म

जून में अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन का एक समझौता ज्ञापन हुआ था। इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए आवाजाही, ईरान पर प्रतिबंध हटाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर बातचीत शुरू करने जैसे विषय शामिल थे। यह समझौता इस महीने की शुरुआत में खत्म हो गया।

इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ट्रंप के ताजा बयान से भी संकेत मिलता है कि अमेरिकी प्रशासन फिलहाल बातचीत को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है।

ईरान पर अमेरिका का आर्थिक दबाव भी बढ़ा

अमेरिका ने सोमवार को ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव और बढ़ा दिया। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के साथ कारोबार करने वाली अलग-अलग देशों की 60 संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगाए। इस अभियान को 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' नाम दिया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव बनाने वाली कार्रवाई बताया है। इससे पहले भी ट्रंप ईरान की अर्थव्यवस्था को लेकर कई कड़े बयान दे चुके हैं। अब उन्होंने बातचीत की कोई समय-सीमा तय करने से भी इनकार कर दिया है।

ईरान से कारोबार करने वाले देशों को अमेरिका की धमकी, क्या हैं सेकेंडरी सैंक्शंस और कैसे करते हैं काम?

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Updated on:

26 Aug 2026 08:34 pm

Published on:

26 Aug 2026 08:34 pm

Hindi News / World / ‘ईरान में महंगाई बेकाबू, अर्थव्यवस्था बिखर रही’, ट्रंप का बड़ा दावा, प्रदर्शनकारियों की हत्या का भी आरोप

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