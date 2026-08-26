‘ईरान में महंगाई बेकाबू, अर्थव्यवस्था बिखर रही’, ट्रंप का बड़ा दावा, प्रदर्शनकारियों की हत्या का भी आरोप

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध को छह महीने पूरे होने वाले हैं। युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी। शुरुआत में ट्रंप ने संघर्ष के लंबे समय तक चलने की संभावना को कम करके बताया था। उन्होंने एक समय कहा था कि यह युद्ध चार से छह सप्ताह में खत्म हो सकता है। अब ट्रंप का कहना है कि वह ईरान के साथ बातचीत दोबारा शुरू होने के लिए किसी तय समय-सीमा में बंधे नहीं हैं।