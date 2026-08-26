‘ईरान से डील संभव नहीं, जल्द हो सकता है हमला’, इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दे डाली चेतावनी

नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया है, जब मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ही काफी बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, नेतन्याहू ने कहा- पहला विकल्प तो समझौता ही है। अच्छा समझौता हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ईरान के साथ कोई डील हो पाएगी, इस पर मुझे शक है।