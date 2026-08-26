नेपाल बाढ़ पर बड़ा अपडेट: PM मोदी ने बालेन शाह से की बात, राहत के लिए सेना मैदान में

Nepal flood: नेपाल के उत्तरी इलाकों में बुधवार को भोटे कोशी नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। बताया जा रहा है कि बाढ़ का पानी तिब्बत की ओर से आया और देखते ही देखते नुवाकोट और धादिंग जिलों के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं।