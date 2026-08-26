गाजा में पतंग उड़ाने पर इजराइल का गुस्सा! फिलिस्तीनियों को इलाका खाली करने की धमकी

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री काट्ज ने एक संयुक्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सेना उन क्षेत्रों से आबादी को निकालेगी, जहां से इजराइल की ओर पतंग, ड्रोन या गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं। यह विवाद गाजा में सीजफायर के बीच सामने आया है, जो इजराइली हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर में समझौता लागू होने के बाद से 1,280 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है।