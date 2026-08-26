Nepal Flood: नेपाल में कुदरत का कहर! तिब्बत बॉर्डर पर अचानक सैलाब, गांव और प्रोजेक्ट साइट्स पानी में समाईं

Nepal Flash Flood: नेपाल में बुधवार सुबह आई अचानक बाढ़ ने हिमालयी क्षेत्र की भयावह तस्वीर सामने ला दी। तिब्बत सीमा से लगे रसुवा जिले में भोटे कोशी नदी का जलस्तर अचानक उफान पर पहुंच गया और देखते ही देखते बस्तियों, बाजारों तथा बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। नेपाल पुलिस X पर एक वीडियो साझा करके निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए नेपाल पुलिस, सेना और राहत दलों को बचाव अभियान में लगाया गया है।