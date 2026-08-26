रूस के अमूर गैस-केमिकल प्लांट में भीषण आग, 6 चीनी नागरिकों समेत 7 की मौत, 36 अस्पताल में भर्ती

पूर्वी अमूर क्षेत्र में स्थित गैस-रासायनिक कॉम्प्लेक्स रूस की प्रमुख कंपनी सिबुर और चीन की तेल एवं गैस कंपनी सिनोपेक की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना दुनिया के सबसे बड़े पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन उत्पादकों में शामिल होने का दावा करती है। हालांकि, संयंत्र में अभी व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ था। वहां उत्पादन शुरू करने की तैयारियां चल रही थीं। ऐसे में आग की घटना ने परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं।