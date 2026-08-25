रूस की राजधानी में उतरा अमेरिकी सैन्य विमान, जानिए क्या है मिशन?

बता दें Boeing C-17A मिलिट्री विमान अमेरिकी वायुसेना का भारी-भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान है। इसका इस्तेमाल सैनिकों और बड़े पैमाने पर सैन्य सामान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह विमान लंबी दूरी की उड़ान भर सकता है। इसे भारी कार्गो और सैन्य उपकरणों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि मॉस्को जैसे संवेदनशील इलाके में इसकी लैंडिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।