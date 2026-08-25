रूसी खतरा’ या सिर्फ अफवाह? फ्रांस के आरोपों पर मॉस्को का पलटवार

फ्रांस ने रूस के कथित साइबर अभियानों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया है और कहा है कि वह ऐसे हमलों को रोकने तथा उनका जवाब देने के लिए सहयोगी देशों के साथ काम करेगा।

ऐसे में रूस और फ्रांस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का यह दौर केवल साइबर सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप की व्यापक भू-राजनीतिक स्थिति और यूक्रेन संघर्ष से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव और बढ़ने की आशंका बनी हुई है।