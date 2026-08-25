‘सेना के बड़े हिस्से को सैलरी नहीं दे रहा, लोगों को मार रहा ईरान’, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान पर तीखा हमला

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया है। इसमें डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी और शिपिंग से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल हैं।

बेसेंट ने कहा कि ईरान के सामने अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वैश्विक अलगाव और कमजोर अर्थव्यवस्था का है। दूसरा रास्ता सामान्य स्थिति की ओर लौटने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में फिर से शामिल होने का है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले देशों से भी बात कर रहा है। इसके लिए प्रशासन 'शांत कूटनीति' का रास्ता अपना रहा है।