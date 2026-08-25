डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम, ‘सभी बारूदी सुरंगे हटा दी गई, होर्मुज में नई बारूदी सुरंगें बिछाईं तो जहाज तुरंत तबाह कर देंगे’

Donald Trump Iran Warning: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मौजूद सभी बारूदी सुरंगों को हटा दिया गया है या उन्हें विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी अमेरिकी नौसेना से मिली है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि अगर किसी जहाज या नाव ने होर्मुज में नई बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो उसे तुरंत और व्यवस्थित तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में किया। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका की 'जीरो टॉलरेंस' नीति लागू है।