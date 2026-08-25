मक्का समझौते में बांग्लादेश की एंट्री से बदलेगा खेल? भारत से रिश्तों पर पड़ेगा असर

Bangladesh India Relations: भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों को लेकर आगामी समय में मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। वजह बांग्लादेश के मक्का पैक्ट में शामिल होने की खबरों को माना जा रहा है। बांग्लादेश के एक मंत्री ने मक्का समझौते में शामिल होने पर विचार करने के संकेत दिए हैं। मक्का समझौता सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच इस महीने हुआ आपसी रक्षा समझौता है। बांग्लादेश के इस फैसले से उसके विदेशी संबंध, खासकर पड़ोसी भारत के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है।