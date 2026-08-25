25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

मक्का समझौते में बांग्लादेश की एंट्री से बदलेगा खेल? भारत से रिश्तों पर पड़ेगा असर

Bangladesh Mecca Pact: बांग्लादेश मक्का समझौते में शामिल होने पर विचार कर रहा है। सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के साथ इस रक्षा गठबंधन से भारत-बांग्लादेश संबंधों पर असर की आशंका है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Aug 25, 2026

Bangladesh Mecca Pact

बांग्लादेश मक्का पैक्ट में एंट्री पर कर रहा विचार, photo credit: AI

Bangladesh India Relations: भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों को लेकर आगामी समय में मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। वजह बांग्लादेश के मक्का पैक्ट में शामिल होने की खबरों को माना जा रहा है। बांग्लादेश के एक मंत्री ने मक्का समझौते में शामिल होने पर विचार करने के संकेत दिए हैं। मक्का समझौता सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच इस महीने हुआ आपसी रक्षा समझौता है। बांग्लादेश के इस फैसले से उसके विदेशी संबंध, खासकर पड़ोसी भारत के साथ संबंधों पर असर पड़ सकता है।

भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण

वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। बांग्लादेश ने भारतीय सीमा सुरक्षा बलों पर लोगों को जबरन बांग्लादेश वापस भेजने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग बांग्लादेश बीते लंबे समय से करता रहा है, जो अगस्त 2024 में हुए विरोध प्रदर्शनों और सत्ता से हटाए जाने के बाद से भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हैं।

यह है मक्का समझौता

सुन्नी मुस्लिम बहुल सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच इस महीने सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में नाटो (NATO) के सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर आधारित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने वादा किया कि किसी एक सदस्य पर हथियारबंद हमले को सभी पर हमला माना जाएगा, जिसका सामूहिक जवाब देने के लिए तीनों देश कार्रवाई कर सकेंगे।

बांग्लादेश के लिए बड़ी चुनौती

मक्का समझौते के निमंत्रण को सकारात्मक रूप से देखते हुए बांग्लादेश के लिए रक्षा गठबंधन में शामिल होने के जोखिमों पर विचार करना बेहद जरूरी है। इस गठबंधन में उसके शामिल होने का निर्णय उसकी कूटनीति की बड़ी परीक्षा होगी। बीते वर्ष पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई में तुर्किए ने पाकिस्तान को सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए थे। ऐसे में समझौते में शामिल होने की स्थिति में बांग्लादेश के भारत के साथ आर्थिक संबंध जोखिमभरे होने की आशंका है।

बांग्लादेश के पीएम को आमंत्रण

बांग्लादेश के जूनियर विदेश मंत्री हुमायूं कबीर ने मध्य पूर्व में इस्लामिक देशों के बीच सुरक्षा समझौते को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि, सऊदी अरब ने ढाका को इस समझौते में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन निमंत्रण कब दिया इसका खुलासा नहीं किया।

बांग्लादेश में गहराया रोहिंग्या संकट, फंडिंग घटी तो कैंपों की हालत बदतर

ये भी पढ़ें
Rohingya crisis

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Aug 2026 05:56 pm

Published on:

25 Aug 2026 05:54 pm

Hindi News / World / मक्का समझौते में बांग्लादेश की एंट्री से बदलेगा खेल? भारत से रिश्तों पर पड़ेगा असर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के ईरान दौरे का क्या हुआ? युद्ध बढ़ेगा या होर्मुज से हटेगी पाबंदी

US Iran deal
विदेश

ईरान अभियान के बाद मिडिल ईस्ट से सीधे थाईलैंड पहुंचा अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत, क्या है वजह?

US Sea Port
विदेश

कतर ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी, कहा- खाड़ी देशों को जंग में मत घसीटो

Pezeshkian latest statement
विदेश

मॉस्को में उतरा अमेरिकी सैन्य विमान, रूस प्रशासन बोला- हमें कोई जानकारी नहीं

US military
विदेश

PM हाउस में कॉकरोचों का डेरा,  जापानी प्रधानमंत्री ने बयां किया अनुभव  

Japanese PM Sanae Takaichi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.