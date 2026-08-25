ईरान अभियान के बाद मिडिल ईस्ट से सीधे थाईलैंड पहुंचा अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत, क्या है वजह?

सामान्य रूप से नौसेना के जहाज छह से नौ महीने के लिए समुद्र में रहते हैं लेकिन संघर्ष के समय यह अवधि बढ़ जाती है। अब अब्राहम लिंकन ने 200 दिनों से ज्यादा लगातार समुद्र में रहने का आधुनिक रिकॉर्ड बना लिया है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी इस बात का जिक्र किया है।