मॉस्को में उतरा अमेरिकी सैन्य विमान, रूस प्रशासन बोला- हमें कोई जानकारी नहीं

US military plane Moscow: मॉस्को के नुकोवो एयरपोर्ट पर मंगलवार को अमेरिकी वायुसेना का एक सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान उतरा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइटरडार24 के मुताबिक, अमेरिकी वायुसेना का बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर III विमान सुबह करीब 10:04 बजे मॉस्को पहुंचा। हालांकि, इस विमान के मॉस्को पहुंचने को लेकर क्रेमलिन(रूसी राष्ट्रपति का आधिकारिक घर) ने कहा है कि उसके पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। विमान की मॉस्को में लैंडिंग ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और रूस के बीच संबंधों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि विमान किस उद्देश्य से मॉस्को पहुंचा था।