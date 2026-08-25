यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों पर क्यों कर रहा ड्रोन अटैक? जानें इसके पीछे की बड़ी वजह

Ukraine-Russia Conflict: यूक्रेन और रूस के बीच 2022 से जारी जंग अब सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं है। दोनों देश एक-दूसरे के आर्थिक और ऊर्जा ढांचे को भी निशाना बना रहे हैं। इसी रणनीति के तहत यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र (Krasnodar Krai) में स्थित अफिप्स्की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए गए। क्षेत्रीय गवर्नर वेनियामिन कोंड्राटयेव के मुताबिक, हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और ड्रोन का मलबा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। दो अन्य घायल हुए।