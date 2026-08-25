पाकिस्तान-ईरान वार्ता में क्या हुआ? मोहसिन नकवी ने दिया अपडेट, अमेरिका ने नहीं दी प्रतिक्रिया

पाकिस्तानी सैन्य बयान के मुताबिक, सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर और ईरानी नेतृत्व के बीच बैठक में सबसे अहम मुद्दा संघर्ष को और बढ़ने से रोकना रहा। दोनों पक्षों ने युद्ध को जल्द समाप्त करने के उपायों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही क्षेत्र में शांति स्थापित करने और विवाद का बातचीत के जरिए समाधान तलाशने पर विचार किया गया। बातचीत का एक प्रमुख मुद्दा होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना भी रहा। यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध और ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट को बंद रखने की धमकियों के कारण तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंताएं बढ़ी हैं।