सीमा विवाद के बीच डोभाल-हान की मुलाकात, भारत-चीन संबंधों को नई दिशा देने पर मंथन

यह कूटनीतिक हलचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन SCO शिखर सम्मेलन और कजान बैठक के दौरान हुई बातचीत की निरंतरता है। दोनों शीर्ष नेताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत और चीन एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि विकास साझेदार हैं। सीमा विवादों को आपसी मतभेद तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और उन्हें सीधे टकराव का रूप नहीं लेने देना चाहिए। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक दृष्टिकोण के अनुसार, 2.8 अरब की कुल आबादी वाले इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच स्थिर संबंध पूरे एशिया और बहुध्रुवीय विश्व की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।