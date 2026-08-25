25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

सीमा विवाद के बीच डोभाल-हान की मुलाकात, भारत-चीन संबंधों को नई दिशा देने पर मंथन

Ajit Doval China Visit: NSA अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से की मुलाकात। भारत-चीन सीमा पर शांति और द्विपक्षीय संबंध सुधारने पर हुई अहम चर्चा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Aug 25, 2026

Wang Yi, India China Relations

NSA अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से की मुलाकात (फोटो सोर्स- ANI)

Ajit Doval China Visit: चीन दौरे पर पहुंचे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस उच्चस्तरीय मुलाकात में दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने आपसी आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने पर भी विचार-विमर्श किया।

यह बैठक भारत और चीन के बीच सीमा प्रश्न पर आयोजित होने वाली 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से ठीक पहले हुई है। इस वार्ता में NSA अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी आमने-सामने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक दोनों एशियाई महाशक्तियों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने और आपसी विश्वास बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है।

सीमा वार्ता के 25वें दौर से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश

बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मुलाकात की पुष्टि की। दूतावास के अनुसार, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बनी सहमति का पालन करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। NSA डोभाल और चीनी उपराष्ट्रपति के बीच हुई यह बातचीत 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करती है।

जून में BRICS बैठक के बाद डोभाल-वांग यी की दूसरी मुलाकात

NSA अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच होने वाली यह बैठक हाल के महीनों में दूसरी बड़ी मुलाकात है। इससे पहले जून में नई दिल्ली में आयोजित BRICS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूर्व में हुई इन वार्ताओं को रचनात्मक और भविष्यगामी बताया थआ, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने के संकेत मिल सकते हैं।

'प्रतिद्वंद्वी नहीं, विकास साझेदार हैं भारत-चीन'

यह कूटनीतिक हलचल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन SCO शिखर सम्मेलन और कजान बैठक के दौरान हुई बातचीत की निरंतरता है। दोनों शीर्ष नेताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत और चीन एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि विकास साझेदार हैं। सीमा विवादों को आपसी मतभेद तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और उन्हें सीधे टकराव का रूप नहीं लेने देना चाहिए। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक दृष्टिकोण के अनुसार, 2.8 अरब की कुल आबादी वाले इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच स्थिर संबंध पूरे एशिया और बहुध्रुवीय विश्व की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

जंतर-मंतर के प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस ने लिया सबक, अब हर आंदोलन से पहले जुटानी होंगी 10 अहम जानकारियां

ये भी पढ़ें
Jantar Mantar Protest, Anurag Kumar Delhi Police Commissioner

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Aug 2026 11:39 am

Published on:

25 Aug 2026 11:35 am

Hindi News / World / सीमा विवाद के बीच डोभाल-हान की मुलाकात, भारत-चीन संबंधों को नई दिशा देने पर मंथन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान-ईरान वार्ता में क्या हुआ? मोहसिन नकवी ने दिया अपडेट, अमेरिका ने नहीं दी प्रतिक्रिया

asim munir tehran visit
विदेश

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई का सामने आया नया वीडियो, सेहत को लेकर उठ रहे थे सवाल

Mojtaba Khamenei
विदेश

H-1B वीजा पर भारी शुल्क की तैयारी में अमेरिका, भारतीय पेशेवरों पर पड़ सकता है बड़ा असर

US proposes raising H-1 B visa fee
विदेश

Tarique Rahman Delhi Visit: तारीक रहमान का दिल्ली दौरा टला, फिर चीन और पाकिस्तान की तरफ क्यों बढ़ा बांग्लादेश?

Tarique Rahman Delhi Visit
विदेश

तुर्किये के सैन्य विमानों की पाकिस्तान में लैंडिंग, भारत की पैनी नजर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एर्दोगान ने की मुनीर की मदद

Pakistan rejects China-Iran weapons transit claims.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.