ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई का सामने आया नया वीडियो, सेहत को लेकर उठ रहे थे सवाल

Mojtaba Khamenei New video : तेहरान। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पहली बार उनकी आवाज सुनाई दी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने एक दुर्लभ और बिना तारीख वाला वीडियो जारी किया है, जिसमें 56 वर्षीय खामेनेई एक धार्मिक अकादमिक अध्ययन सत्र की अध्यक्षता करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह एक छात्र के शोध-पत्र (थीसिस) को ध्यान से सुन रहे हैं और उस पर अपना फीडबैक दे रहे हैं। हालांकि, इस वीडियो की प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।