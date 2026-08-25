PM हाउस में कॉकरोचों का डेरा,  जापानी प्रधानमंत्री ने बयां किया अनुभव  

जापानी पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा - मैंने आधिकारिक आवास के बारे में बताया है, इसलिए अब उन सवालों के जवाब भी दूंगी, जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या आपकी मुलाकात उन भूतों से हो चुकी है, जिनके आधिकारिक आवास में दिखाई देने की बात कही जाती है? उन्होंने इसके जवाब में लिखा- मैंने कभी किसी भूत का सामना नहीं किया, लेकिन हाल तक जब भी मुझे कॉकरोच दिखाई देते थे, तो चीखने वाली केवल मैं ही होती थी। सांसदों के हॉस्टल में रहने के दौरान मेरा सामना कभी कॉकरोच से सामना नहीं हुआ। लेकिन पीएम हाउस में काफी कॉकरोच थे।