पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के ईरान दौरे का क्या हुआ? युद्ध बढ़ेगा या होर्मुज से हटेगी पाबंदी

‘अल अरबिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी प्रस्ताव में दो मुख्य बातें हैं। पहली, होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही सामान्य हो। दूसरी, ईरान से जुड़े क्षेत्रीय समूह अपने हमले रोकें। यानी सीधा निशाना हिजबुल्लाह की तरफ है। बता दें हिजबुल्लाह ईरान समर्थित संगठन है, जिसे अमेरिका और इजरायल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। बार-बार हिजबुल्लाह अमेरिका और इजरायल दोनों पर एक साथ मिसाइल दागे हैं। यही कारण है कि अमेरिका अपनी शर्तों में हमले रोकने की बात कर रहा है।