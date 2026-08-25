कतर ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी, कहा- खाड़ी देशों को जंग में मत घसीटो

ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों में तनाव बढ़ गया है। इस बीच, कतर ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। कतर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कहा कि कतर और दूसरे खाड़ी देश किसी भी हाल में जंग में नहीं फंसना चाहते। उन्होंने ईरान से अनुरोध करते हुए कहा कि वह ऐसा कोई काम ना करे, जिससे खाड़ी देशों को बिना मतलब के झगड़े में फंसना पड़े।