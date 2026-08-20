Russia-Ukraine War: कीव पर रूस का बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला, 5 लोगों की मौत; 23 घायल

कीव पर रूस का हमला ऐसे वक्त में हुआ है, जब यूक्रेन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी का सामना कर रहा है। पैट्रियट उन चुनिंदा प्रणालियों में शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम हैं। हाल के हफ्तों में रूस ने बड़े पैमाने पर किए जाने वाले हमलों में बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या में काफी वृद्धि की है और यूक्रेन की इस कमी का फायदा उठाया है। यूक्रेन को उसके पश्चिमी सहयोगियों से मिली अन्य प्रणालियां बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम नहीं हैं।