सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में ढही सोने की खदान, 100 से ज़्यादा मजदूरों की हुई मौत

खदानों के ढहने के मामले दुनियाभर में ही देखने को मिलते हैं और पिछले करीब दो साल में इन मामलों में इजाफा भी हुआ है। समय-समय पर कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। अफ्रीकी देश में तो इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं। अब खदान ढहने का मामला सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (Central African Republic) में सामने आया है। यह हादसा नाना-माम्बेरे (Nana-Mambéré) प्रांत के जाम्बोये (Zamboye) गांव में मंगलवार को हुआ, जो कैमरून (Cameroon) की बॉर्डर के नज़दीक है। बताया जा रहा है कि जिस खदान में हादसा हुआ, वो सोने की थी और अवैध रूप से चलाई जा रही थी।