होर्मुज पर ईरान की पकड़ ढीली! चोक पॉइंट को बायपास कर रहे जहाज, अमेरिकी सुरक्षा से बढ़ा ट्रैफिक

होर्मुज पर अमेरिका का दावा, ईरान का नियंत्रण हो रहा कमजोर, photo credit : AI
Hormuz Strait Crisis: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 'ट्रुथ सोशल' नेटवर्क पर एक नक्शा पोस्ट किया है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को अमेरिकी इलाका बताया है। उन्होंने इस अहम रास्ते पर अपना अधिकार होने का दावा किया है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के कंट्रोल में था। दूसरी तरफ, ईरान ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य उसके नियंत्रण में है। हालांकि, ओमान के उत्तरी तट से होते हुए जलमार्ग का इस्तेमाल करके उसके 'चोक पॉइंट' (संकरे रास्ते) से बचकर जहाज गुजर रहे हैं।
ट्रंप ने छह महीने से चल रहे ईरान युद्ध में इस अहम ऊर्जा मार्ग पर अपना दबदबा होने का दावा किया है, लेकिन इस बार ट्रंप का यह दावा पुख्ता साबित होने की संभावना है। समुद्री डेटा के हवाले से CNN ने रिपोर्ट दी है कि तेहरान की इस जलमार्ग पर पकड़ लगातार कमजोर हो रही है, जिससे शांति के समय दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस गुजरती है। दूसरी ओर, अमेरिका ने अपनी नौसेना के साथ इस इलाके में नाकेबंदी जारी रखी है और अपनी पकड़ मजबूत की है।
समुद्री जहाज-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म 'मरीनट्रैफिक' (MarineTraffic) के डेटा से पता चलता है कि पिछले हफ्ते कम से कम 95 जहाज होर्मुज से गुजरे और उससे पहले के हफ्ते में 118 जहाज गुजरे थे। दुनिया भर में शिपिंग पर नजर रखने वाली कंपनी 'केप्लर' (Kpler) के अनुसार, पिछले दो हफ्तों में होर्मुज से गुजरने वाले ज्यादातर (लगभग 80 प्रतिशत) जहाजों ने ओमान के रास्ते का इस्तेमाल किया। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत शिपिंग चैनल है, जिसका ईरान पुरजोर विरोध करता रहा है।
अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक सुरक्षा के चलते जहाज मालिकों ने इस वैकल्पिक मार्ग से गुजरने का जोखिम उठाया है। जहाजों के मार्ग बदलने से ईरान इस महत्वपूर्ण चोक पॉइंट से गुजरने वाले पोतों से ट्रांजिट फीस या टोल नहीं वसूल पा रहा है। हालांकि, कुछ चुनिंदा जहाजों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन मुख्य मार्गों पर जहाजों के रुख बदलने और सुरक्षा घेरा मजबूत होने से ईरान के हमले अब काफी सीमित हो गए हैं। कई बड़े तेल टैंकर अपनी पहचान छिपाकर (ट्रांसपोंडर बंद करके) इस क्षेत्र से निकल रहे हैं, जिससे पारंपरिक ट्रैकिंग एजेंसियों की नजरों से बचकर आवाजाही जारी है।
होर्मुज से मिले नए ट्रैफिक डेटा और एक महीने पहले के डेटा में बड़ा अंतर है। 'केप्लर' (Kpler) के अनुसार, तब ओमान वाले रूट से लगभग कोई शिपिंग ट्रैफिक नहीं था। लेकिन इस सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता (Memorandum of Understanding) खत्म होने के बाद तेहरान के लिए जलडमरूमध्य (strait) से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का रास्ता खुलने की संभावना है।
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