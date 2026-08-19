19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

होर्मुज पर ईरान की पकड़ ढीली! चोक पॉइंट को बायपास कर रहे जहाज, अमेरिकी सुरक्षा से बढ़ा ट्रैफिक

Hormuz Shipping: होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का नियंत्रण अब कम होने लगा है। ईरानी हमलों से बचने के लिए जहाज अब ओमान के उत्तरी तट से होते हुए जलमार्ग का इस्तेमाल करके उसके 'चोक पॉइंट' से बचकर गुजर रहे हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Aug 19, 2026

Middle East Crisis

होर्मुज पर अमेरिका का दावा, ईरान का नियंत्रण हो रहा कमजोर, photo credit : AI

Hormuz Strait Crisis: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 'ट्रुथ सोशल' नेटवर्क पर एक नक्शा पोस्ट किया है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को अमेरिकी इलाका बताया है। उन्होंने इस अहम रास्ते पर अपना अधिकार होने का दावा किया है, जो युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के कंट्रोल में था। दूसरी तरफ, ईरान ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य उसके नियंत्रण में है। हालांकि, ओमान के उत्तरी तट से होते हुए जलमार्ग का इस्तेमाल करके उसके 'चोक पॉइंट' (संकरे रास्ते) से बचकर जहाज गुजर रहे हैं।

होर्मुज पर ईरान की पकड़ कमजोर

ट्रंप ने छह महीने से चल रहे ईरान युद्ध में इस अहम ऊर्जा मार्ग पर अपना दबदबा होने का दावा किया है, लेकिन इस बार ट्रंप का यह दावा पुख्ता साबित होने की संभावना है। समुद्री डेटा के हवाले से CNN ने रिपोर्ट दी है कि तेहरान की इस जलमार्ग पर पकड़ लगातार कमजोर हो रही है, जिससे शांति के समय दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस गुजरती है। दूसरी ओर, अमेरिका ने अपनी नौसेना के साथ इस इलाके में नाकेबंदी जारी रखी है और अपनी पकड़ मजबूत की है।

होर्मुज से एक हफ्ते में 95 जहाज बेखौफ गुजरे

समुद्री जहाज-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म 'मरीनट्रैफिक' (MarineTraffic) के डेटा से पता चलता है कि पिछले हफ्ते कम से कम 95 जहाज होर्मुज से गुजरे और उससे पहले के हफ्ते में 118 जहाज गुजरे थे। दुनिया भर में शिपिंग पर नजर रखने वाली कंपनी 'केप्लर' (Kpler) के अनुसार, पिछले दो हफ्तों में होर्मुज से गुजरने वाले ज्यादातर (लगभग 80 प्रतिशत) जहाजों ने ओमान के रास्ते का इस्तेमाल किया। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत शिपिंग चैनल है, जिसका ईरान पुरजोर विरोध करता रहा है।

वैकल्पिक मार्गों से सुरक्षित आवाजाही

अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक सुरक्षा के चलते जहाज मालिकों ने इस वैकल्पिक मार्ग से गुजरने का जोखिम उठाया है। जहाजों के मार्ग बदलने से ईरान इस महत्वपूर्ण चोक पॉइंट से गुजरने वाले पोतों से ट्रांजिट फीस या टोल नहीं वसूल पा रहा है। हालांकि, कुछ चुनिंदा जहाजों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन मुख्य मार्गों पर जहाजों के रुख बदलने और सुरक्षा घेरा मजबूत होने से ईरान के हमले अब काफी सीमित हो गए हैं। कई बड़े तेल टैंकर अपनी पहचान छिपाकर (ट्रांसपोंडर बंद करके) इस क्षेत्र से निकल रहे हैं, जिससे पारंपरिक ट्रैकिंग एजेंसियों की नजरों से बचकर आवाजाही जारी है।

तेहरान के लिए टोल वसूली के खुले रास्ते

होर्मुज से मिले नए ट्रैफिक डेटा और एक महीने पहले के डेटा में बड़ा अंतर है। 'केप्लर' (Kpler) के अनुसार, तब ओमान वाले रूट से लगभग कोई शिपिंग ट्रैफिक नहीं था। लेकिन इस सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता (Memorandum of Understanding) खत्म होने के बाद तेहरान के लिए जलडमरूमध्य (strait) से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का रास्ता खुलने की संभावना है।

‘हमें केवल कुछ दिनों का विराम नहीं, युद्ध का पूर्ण अंत चाहिए’, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का बयान

ये भी पढ़ें
Tehran Ceasefire Statement, Masoud Pezeshkian

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Aug 2026 04:27 pm

Published on:

19 Aug 2026 04:27 pm

Hindi News / World / होर्मुज पर ईरान की पकड़ ढीली! चोक पॉइंट को बायपास कर रहे जहाज, अमेरिकी सुरक्षा से बढ़ा ट्रैफिक

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

उत्तर कोरिया ने दी ‘आत्मरक्षा’ की चेतावनी, ट्रंप के सैन्य अभ्यास घटाने के आदेश का नहीं दिखा असर

Kim Jong Un
विदेश

इमरान खान की मुश्किलें नहीं हुईं कम, प्राइवेट हॉस्पिटल पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी पाक सरकार

Imran Khan update news
विदेश

राष्ट्रपति ट्रंप ने बढ़ाया संघर्ष तो यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर हो सकता है पलटवार, रिपोर्ट में दावा

Trump Iran Talks
विदेश

Imran Khan: नौ महीने बाद परिवार से मिले इमरान खान, बहन नूरीन और पत्नी बुशरा ने की मुलाकात

former pakistan pm imran khan update news.
विदेश

‘हिंदुओं को आसानी से मारा जा सकता है’, बांग्लादेशी नेता हारुन इजहार ने दी खुलेआम धमकी, UNSC ने भी जताई चिंता

al qaeda in bangladesh, unsc report on aqis
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.