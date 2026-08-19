होर्मुज पर ईरान की पकड़ ढीली! चोक पॉइंट को बायपास कर रहे जहाज, अमेरिकी सुरक्षा से बढ़ा ट्रैफिक

अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक सुरक्षा के चलते जहाज मालिकों ने इस वैकल्पिक मार्ग से गुजरने का जोखिम उठाया है। जहाजों के मार्ग बदलने से ईरान इस महत्वपूर्ण चोक पॉइंट से गुजरने वाले पोतों से ट्रांजिट फीस या टोल नहीं वसूल पा रहा है। हालांकि, कुछ चुनिंदा जहाजों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन मुख्य मार्गों पर जहाजों के रुख बदलने और सुरक्षा घेरा मजबूत होने से ईरान के हमले अब काफी सीमित हो गए हैं। कई बड़े तेल टैंकर अपनी पहचान छिपाकर (ट्रांसपोंडर बंद करके) इस क्षेत्र से निकल रहे हैं, जिससे पारंपरिक ट्रैकिंग एजेंसियों की नजरों से बचकर आवाजाही जारी है।