राष्ट्रपति ट्रंप ने बढ़ाया संघर्ष तो यूरोप में अमेरिकी ठिकानों पर हो सकता है पलटवार, रिपोर्ट में दावा

रिपोर्ट में एक व्यक्ति के हवाले से कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमला करने की अपनी पहले की धमकियों को अमल में लाते हैं, तो तेहरान संघर्ष का दायरा बढ़ाने के विकल्प तैयार कर रहा है। ये धमकियां स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से जुड़ी थीं। एक अन्य सूत्र ने कहा कि अगर ईरान को अमेरिका की ओर से कोई बड़ा नया सैन्य हमला झेलना पड़ता है, तो वह मध्य पूर्व से बाहर भी जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ा सकता है।