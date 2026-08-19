‘हिंदुओं को आसानी से मारा जा सकता है’, बांग्लादेशी नेता हारुन इजहार ने दी खुलेआम धमकी, UNSC ने भी जताई चिंता

Harun Izhar Threat Hindus:बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच चटगांव में आयोजित एक रैली के दौरान चरमपंथी नेता हारुन इजहार ने हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी है। इजहार का अल-कायदा से संबंध माना जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भाषण के वीडियो में इजहार यह कहते दिख रहा है कि 'हिंदुओं को आसानी से मारा जा सकता है' और इसके लिए उसे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके लोग ही काफी हैं। इस भड़काऊ बयान के सामने आने के बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं में डर और असुरक्षा का माहौल और बढ़ गया है।