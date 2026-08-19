अमेरिका में वैज्ञानिक ने भरी अदालत में मान ली गलती, Covid-19 से जुड़ी जानकारी छिपाने के मामले में बड़ा अपडेट

इससे पहले, इस मामले में फाउसी खुद सीनेट पैनल के सामने पेश हुए थे। उन्होंने बार-बार अपना हक इस्तेमाल करते हुए जवाब देने से इनकार किया। रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल से उनका पुराना विवाद है। फाउसी ने पॉल पर आरोप लगाया कि वे उन्हें जेल भेजने की बेहूदा कोशिश कर रहे हैं।