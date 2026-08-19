दक्षिणी लेबनान में रातभर इजरायली हमला, कई इलाकों में विस्फोट और गोलाबारी

यह पूरी सैन्य कार्रवाई बेरूत और तेल अवीव के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए 26 जून के रूपरेखा समझौते के बाद भी लगातार जारी है। इस समझौते के तहत इजरायल को लेबनान के कब्जे वाले क्षेत्रों से चरणबद्ध तरीके से पीछे हटना था और खाली हुए इलाकों में लेबनानी सेना की तैनाती की जानी थी, साथ ही हिजबुल्लाह जैसे सशस्त्र समूहों को निरस्त्र करने का प्रावधान भी शामिल था। इसके बावजूद इजरायली सेना अभी भी दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों में डटी हुई है। इजरायली मीडिया का कहना है कि सेना आने वाले दिनों में भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखने की योजना बना रही है। मार्च से जारी इस भीषण संघर्ष में अब तक 4,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं।