सीरिया के इदलिब में सैन्य हवाई अड्डे पर चार हवाई हमले, अबू अल-जुहूर एयरपोर्ट बना निशाना

उधर यमन में भी स्थितियां तेजी से बिगड़ रही हैं। यमन सरकार की 'राष्ट्रीय रक्षा परिषद' ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि वे हूती ठिकानों पर हवाई और मिसाइल हमलें तेज कर दें। परिषद की यह आपात बैठक सोमवार को हूतियों द्वारा विस्थापित शिविरों, रिहाइशी इलाकों और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद बुलाई गई थी, जिनमें कई महिलाओं और बच्चों समेत काफी लोग घायल हुए थे।

सुरक्षा परिषद ने हूतियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ईरान समर्थित विद्रोहियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2014 से राजधानी सना पर कब्जा जमाए हूती विद्रोहियों ने हाल के दिनों में लाल सागर में जहाजों और सीमा पार हमले काफी तेज कर दिए हैं।