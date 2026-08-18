Philippines School Shooting 2026: फिलीपींस के स्कूल में फिर बरसीं गोलियां, 2 छात्रों की मौत; एक सप्ताह में एशिया में दूसरी बड़ी घटना

Zamboanga School Shooting: फिलीपींस के दक्षिणी शहर जाम्बोआंगा में मंगलवार को स्कूल परिसर अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठा। एटेनियो डी जाम्बोआंगा यूनिवर्सिटी से जुड़े हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में दो लोगों की जान चली गई। अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों में एक छात्र और कथित हमलावर शामिल हैं। घटना के बाद स्कूल परिसर को सुरक्षित कर लिया गया और फिलहाल कोई सक्रिय हमलावर नहीं है। करीब दो महीने में देश में सामने आई यह दूसरी बड़ी स्कूल शूटिंग है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।