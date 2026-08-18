18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

होर्मुज में एक और जहाज पर हमला, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

Tanker Attack: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक और मर्चेंट नेवी जहाज पर हमला हुआ है। अज्ञात प्रोजेक्टाइल से इंजन रूम में नुकसान हो गया और एक क्रू मेंबर के घायल होने की खबर है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Aug 18, 2026

Oman Coast Guard, Maritime Security

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला (फाइल फोटो)

Strait of Hormuz: दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई का सबसे मुख्य केंद्र माने जाने वाले 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के समुद्री रास्ते से गुजर रहे एक कमर्शियल जहाज को अचानक निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद पूरे मिडल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर गाजा में लाखों बेघर फिलिस्तीनी भुखमरी और जर्जर टेंटों के सहारे ठंड का सामना करने को मजबूर हैं।

अज्ञात मिसाइल या ड्रोन से हुआ हमला

ब्रिटेन की समुद्री व्यापार एजेंसी (UKMTO) के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर की ओर बढ़ रहा था। कंपनी के सुरक्षा अधिकारी ने पुष्टि की है कि जहाज पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से सीधा प्रहार किया गया। हमला इतना भीषण था कि धमाके के साथ जहाज के इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा है।

क्रू मेंबर घायल, राहत-बचाव कार्य जारी

इस हमले में क्रू का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि, घटना की जानकारी मिलते ही ओमानी तटरक्षक बल तुरंत मौके पर पहुंचा और बाकी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित मदद पहुंचाई। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, समुद्र में किसी भी तरह के तेल रिसाव या पर्यावरण नुकसान की खबर नहीं है।

हाई अलर्ट पर मर्चेंट शिप्स

UKMTO और स्थानीय समुद्री सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं। क्षेत्र से गुजरने वाले सभी व्यापारिक जहाजों को सावधान रहने और किसी भी संदिग्ध हलचल की तुरंत सूचना देने को कहा है।

सर्दी की आहट के बीच गाजा में मानवीय संकट गहराया

गाजा में विस्थापित हुए 21.5 लाख से अधिक लोग बेहद खराब परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय के अनुसार, इनमें से 8,67,000 से ज्यादा लोग ऐसे जर्जर और अस्थायी टेंटों में रह रहे हैं, जो अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचे हैं।

टेंटों में 5 लाख से अधिक मासूम बच्चे

सर्दी का मौसम नजदीक आते ही विस्थापितों पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। खराब हो चुके इन टेंटों में रहने वालों में 5 लाख से अधिक बच्चे भी शामिल हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

वैश्विक समुदाय से तत्काल मदद की अपील

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की गई है। इजरायली अधिकारियों पर दबाव बनाने की अपील की गई है ताकि मौसमरोधी टेंट, क्रेन, इंसुलेशन और अन्य आश्रय सामग्री को गाजा में तुरंत प्रवेश दिया जा सके।

बहाली और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की मांग

मीडिया कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि हालात अब सहनशीलता की सीमा पार कर चुके हैं। क्षेत्र से मलबा हटाने, तबाह हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्वास और सबसे प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया गया है।

भोजन, पानी और इलाज का भारी संकट

सहायता एजेंसियां भी लगातार बिगड़ते हालात पर चेतावनी जारी कर रही हैं। जारी सैन्य अभियानों के कारण गाजा की बड़ी आबादी को भोजन, साफ पानी और जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की भीषण किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

90 फीसदी नागरिक बुनियादी ढांचा तबाही के कगार पर

आंकड़ों के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2023 से जारी सैन्य अभियानों में गाजा पट्टी का लगभग 90 प्रतिशत नागरिक बुनियादी ढांचा पूरी तरह नष्ट हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस तबाही के बाद गाजा के पुनर्निर्माण में लगभग 70 अरब डॉलर का खर्च आएगा।

ट्रंप ने भारत की वोटर ID का दिया उदाहरण, CEC ज्ञानेश कुमार का जिक्र कर बोले- अमेरिका को भी चाहिए ऐसा सिस्टम

ये भी पढ़ें
Truth Social, Sergio Gor, US Voter ID Law

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Aug 2026 10:23 am

Published on:

18 Aug 2026 10:16 am

Hindi News / World / होर्मुज में एक और जहाज पर हमला, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran War: ईरान में 66 प्रतिशत पहुंची महंगाई, खाने की कीमत दोगुनी से ज्यादा, महीने में केवल 8 दिन भोजन कर रहे मजदूर

Iran inflations
विदेश

परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप, डोनाल्ड ट्रंप के खनिज सौदों पर विवाद, खतरे में अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा!

Donald Trump on Mecca Joint Defence Agreement.
विदेश

Philippines School Shooting 2026: फिलीपींस के स्कूल में फिर बरसीं गोलियां, 2 छात्रों की मौत; एक सप्ताह में एशिया में दूसरी बड़ी घटना

Philippines School Shooting 2026
विदेश

सीरिया के इदलिब में सैन्य हवाई अड्डे पर चार हवाई हमले, अबू अल-जुहूर एयरपोर्ट बना निशाना

Gaza ceasefire talks, Fatah Democratic National Current
विदेश

US Iran War News: ईरान की जंग में साथ नहीं दिया तो भड़के ट्रंप, दक्षिण कोरिया से पूछा- 39 हजार सैनिक तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, फिर मदद क्यों नहीं?

Donald Trump South Korea Iran War:
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.