होर्मुज में एक और जहाज पर हमला, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

Strait of Hormuz: दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई का सबसे मुख्य केंद्र माने जाने वाले 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के समुद्री रास्ते से गुजर रहे एक कमर्शियल जहाज को अचानक निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद पूरे मिडल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर गाजा में लाखों बेघर फिलिस्तीनी भुखमरी और जर्जर टेंटों के सहारे ठंड का सामना करने को मजबूर हैं।