Iran War: ईरान में 66 प्रतिशत पहुंची महंगाई, खाने की कीमत दोगुनी से ज्यादा, महीने में केवल 8 दिन भोजन कर रहे मजदूर

कई जरूरी सामान जैसे दाल, तेल, चावल और सब्जियों की कीमत एक साल में दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। एक आम मजदूर परिवार के लिए महीने का न्यूनतम खर्च अब 90 लाख तोमन यानी करीब 1385 डॉलर हो गया है। लेकिन न्यूनतम वेतन सिर्फ 25 लाख तोमन यानी लगभग 385 डॉलर ही मिलता है।