US Iran Deal: ईरान पर ट्रंप का अल्टीमेटम, खत्म हुआ 60 दिन का MoU; होर्मुज पर अमेरिका-तेहरान आमने-सामने

US Iran Conflict: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 60 दिन की समयसीमा वाला अंतरिम समझौता बिना किसी निर्णायक नतीजे के खत्म हो गया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने ईरान से आत्मसमर्पण की भाषा में बात की है, जबकि तेहरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का संकेत दिया है। सबसे बड़ा टकराव रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर है, जिस पर दोनों पक्ष अलग-अलग दावे कर रहे हैं।