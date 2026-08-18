फल, शहद और कार्ब्स ने बनाया इंसान को बुद्धिमान! नई रिसर्च में हुआ खुलासा

मानव मस्तिष्क के विकास की कहानी लंबे समय तक मांस और शिकार से जोड़कर देखी जाती रही है। लेकिन हाल ही में सामने आई नई रिसर्च ने इस धारणा को चुनौती देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार मांस से मिले पोषक तत्व महत्वपूर्ण ज़रूर थे, लेकिन फल, शहद और बाद में पकाए गए स्टार्चयुक्त खाद्य पदार्थों से मिलने वाले कार्ब्स ने भी मस्तिष्क के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई है। करीब 40 लाख वर्षों के मानव विकास में मस्तिष्क का आकार लगभग 300 ग्राम वाले शुरुआती होमिनिन से बढ़कर आधुनिक इंसान में 1,500 ग्राम तक पहुंचा। इतने बड़े और ऊर्जा-खपत वाले मस्तिष्क को लगातार ईंधन चाहिए था और इसका सबसे पसंदीदा ईंधन ग्लूकोज़ है।