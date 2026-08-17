पहली बार AI बना बॉस, लिया एक्शन, इंसान को नौकरी से किया बाहर

AI रिसर्च स्टार्टअप एंडन लैब्स ने 2026 की शुरुआत में इसे एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया था। इसका उद्देश्य यह जांचना था कि क्या कोई AI एजेंट किसी व्यवसाय को चला सकता है। इसके तहत अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित ‘एंडन मार्केट’ नामक स्टोर के मैनेजर की जिम्मेदारी AI को सौंपी गई। जबकि स्टोर के कर्मचारी इंसान हैं और उनके साथ बाकायदा एम्प्लॉयमेंट कान्ट्रैक्ट साइन हुआ है। जिस कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया है, वो 23 में से 17 शिफ्ट में देर से पहुंचा था। दरअसल, इस प्रयोग के शुरुआती चरण में क्लॉड ने कर्मचारियों के लिए एक हैंडबुक यानी कि नियम पुस्तिका तैयार की थी, लेकिन बाद में वह डॉक्यूमेंट AI मॉडल की वर्किंग मेमोरी से गायब हो गया। इसके कारण कर्मचारी को नौकरी से निकालने का फैसला कई महीनों तक टलता रहा।