‘डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराने वाले हैं’, पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन का सनसनीखेज दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo- ANI)
अमेरिका से ऐसा बयान सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका संसद की पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने दावा किया है व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल को लेकर स्ट्रैटेजी मीटिंग कर रहे हैं।
ग्रीन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि यह बातचीत असली है और प्रशासन ने परमाणु कार्रवाई की सीमा को नीचे कर दिया है, लेकिन उस दावे के समर्थन में कोई सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, और न ही यह बताया है कि इस कथित बातचीत में कौन-कौन से अधिकारी शामिल हैं।
मार्जोरी टेलर ग्रीन ने दावा किया कि व्हाइट हाउस प्रशासन इजरायल से अत्यधिक प्रभावित है। वह उनकी चेतावनियों को हकीकत मान रहा है, लेकिन अपनी ही खुफिया एजेंसियों के रिपोर्टों को खारिज कर रहा है। जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ईरान फिलहाल परमाणु हथियार बनाने के करीब नहीं है। ग्रीन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का एक गलत फैसला गंभीर वैश्विक संकट पैदा कर सकता है। यह बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दे सकता है।
व्हाइट हाउस ने ग्रीन के दावों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा, अमेरिकी सरकार या रक्षा अधिकारियों की ओर से ऐसी कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है कि वॉशिंगटन ने अपनी परमाणु नीति में कोई बदलाव किया है या वह ईरान के खिलाफ परमाणु हमले की सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है।
ग्रीन के ये बयान वॉशिंगटन और तेहरान के बीच महीनों के टकराव और रुकी हुई कूटनीतिक बातचीत के बाद बढ़े सैन्य तनाव के बीच आए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य सहित प्रमुख समुद्री रास्तों पर नियंत्रण बनाए रखते हुए ईरान पर दबाव बनाए रखा है। इसके विपरीत, ईरान ने वॉशिंगटन के रुख को खारिज कर दिया है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों के खिलाफ धमकियां देना जारी रखा है।
ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने या मारने के लिए इनाम की भी घोषणा की, जिससे दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई। इस बीच, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक स्थायी समझौते तक पहुंचने के कूटनीतिक प्रयास अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं दे पाए हैं।
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