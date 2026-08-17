‘डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराने वाले हैं’, पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन का सनसनीखेज दावा

मार्जोरी टेलर ग्रीन ने दावा किया कि व्हाइट हाउस प्रशासन इजरायल से अत्यधिक प्रभावित है। वह उनकी चेतावनियों को हकीकत मान रहा है, लेकिन अपनी ही खुफिया एजेंसियों के रिपोर्टों को खारिज कर रहा है। जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ईरान फिलहाल परमाणु हथियार बनाने के करीब नहीं है। ग्रीन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का एक गलत फैसला गंभीर वैश्विक संकट पैदा कर सकता है। यह बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दे सकता है।