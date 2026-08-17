17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

‘डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराने वाले हैं’, पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन का सनसनीखेज दावा

पूर्व अमेरिकी सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन का सनसनीखेज दावा, ट्रंप प्रशासन ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी में। व्हाइट हाउस ने अब तक नहीं दी कोई प्रतिक्रिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Aug 17, 2026

Saudi Crown Prince on Iran War.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo- ANI)

अमेरिका से ऐसा बयान सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। अमेरिका संसद की पूर्व सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने दावा किया है व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल को लेकर स्ट्रैटेजी मीटिंग कर रहे हैं।

'ट्रंप ने परमाणु कार्रवाई की सीमा को नीचे कर दिया'

ग्रीन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि यह बातचीत असली है और प्रशासन ने परमाणु कार्रवाई की सीमा को नीचे कर दिया है, लेकिन उस दावे के समर्थन में कोई सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किए हैं, और न ही यह बताया है कि इस कथित बातचीत में कौन-कौन से अधिकारी शामिल हैं।

'व्हाइट हाउस प्रशासन इजरायल से अत्यधिक प्रभावित'

मार्जोरी टेलर ग्रीन ने दावा किया कि व्हाइट हाउस प्रशासन इजरायल से अत्यधिक प्रभावित है। वह उनकी चेतावनियों को हकीकत मान रहा है, लेकिन अपनी ही खुफिया एजेंसियों के रिपोर्टों को खारिज कर रहा है। जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ईरान फिलहाल परमाणु हथियार बनाने के करीब नहीं है। ग्रीन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन का एक गलत फैसला गंभीर वैश्विक संकट पैदा कर सकता है। यह बहुत बड़े संघर्ष को जन्म दे सकता है।

व्हाइट हाउस ने ग्रीन के दावों पर नहीं की टिप्पणी

व्हाइट हाउस ने ग्रीन के दावों पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके अलावा, अमेरिकी सरकार या रक्षा अधिकारियों की ओर से ऐसी कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है कि वॉशिंगटन ने अपनी परमाणु नीति में कोई बदलाव किया है या वह ईरान के खिलाफ परमाणु हमले की सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है।

ग्रीन के ये बयान वॉशिंगटन और तेहरान के बीच महीनों के टकराव और रुकी हुई कूटनीतिक बातचीत के बाद बढ़े सैन्य तनाव के बीच आए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य सहित प्रमुख समुद्री रास्तों पर नियंत्रण बनाए रखते हुए ईरान पर दबाव बनाए रखा है। इसके विपरीत, ईरान ने वॉशिंगटन के रुख को खारिज कर दिया है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों के खिलाफ धमकियां देना जारी रखा है।

ईरानी सेना प्रमुख बोले- अमेरिकी सैनिकों को मारने वालों को मिलेगा इनाम

ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने या मारने के लिए इनाम की भी घोषणा की, जिससे दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई। इस बीच, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक स्थायी समझौते तक पहुंचने के कूटनीतिक प्रयास अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं दे पाए हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Aug 2026 03:48 pm

Published on:

17 Aug 2026 03:48 pm

Hindi News / World / ‘डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराने वाले हैं’, पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन का सनसनीखेज दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कार पर अंधाधुंध फायरिंग…पाकिस्तानी TikTok स्टार शमसू बीबी की गोली मारकर हत्या

Pakistani TikTok Star Shamsu Bibi Death
विदेश

इराक के कुर्दिस्तान में आधी रात भीषण ड्रोन अटैक, निशाने पर थे मसरूर बरजानी, जानिए किसने किया था हमला?

Kurdistan Region Drone Attack
विदेश

मक्का समझौते पर ट्रंप के बयान से गदगद पाकिस्तान, शहबाज शरीफ बोले-आपके नेतृत्व ने टाला था परमाणु खतरा

donald trump shehbaz sharif
विदेश

गाजा में हत्याओं को लेकर बेन-ग्विर के बयान पर बवाल, अमेरिकी सांसद ने मांगा इस्तीफा

Itamar Ben Gvir, Jacky Rosen, Israel Gaza Conflict
विदेश

हमास के साथ कुशनर की गुप्त मीटिंग, अब बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, गाजा शांति योजना फिर अटकी

US Israel News
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.