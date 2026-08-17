कार पर अंधाधुंध फायरिंग…पाकिस्तानी TikTok स्टार शमसू बीबी की गोली मारकर हत्या

Pakistani TikTok Star Shamsu Bibi Death: पाकिस्तान के तक्षशिला में एक सनसनीखेज वारदात ने सबको हैरान कर दिया है। मशहूर TikTok स्टार शमसू बीबी (उर्फ आयशा गिलामाना) की खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अपने भाई-बहनों के साथ कार में सफर कर रही थीं। तभी बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार पर गोलियां चला दीं। इस हमले में शमसू बीबी की मौत हो गई। उनकी 15 साल की बहन असीमा भी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस अब हत्या की वजह और हमलावरों की तलाश में जुटी है।