‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बनी डॉक्यूमेंट्री देख बिलबिलाया पाकिस्तान, कहा- ड्रामा है, सब एक तरफा दिखाया है

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने कहा कि इसमें घटनाओं को भारत ने अपने अपने ढंग और रंग से दिखाया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने डॉक्यूमेंट्री में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को सैन्य सफलता के तौर पर पेश किए जाने पर भी सवाल उठाया। उसका कहना है कि इसमें एकतरफा जानकारी दिखाई गई है। हालांकि पाक के इस बयान पर भारत सरकार की ओर से फिलहाल कोई जवाब सामने नहीं आया है।