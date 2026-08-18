पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाज के लिए अस्पताल भेजने का आदेश

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। जेल में लगातार बिगड़ती तबीयत और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 73 वर्षीय पूर्व पीएम को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। बता दें कि क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिन्हें वे 2022 में सत्ता से हटाए जाने के बाद राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हैं।