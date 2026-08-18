होर्मुज से गुजर रहे शिप पर हमला, एक क्रू मेंबर की मौत, बचाव अभियान जारी

यह घटना ऐसे समय हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों के बीच भी मतभेद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इस इलाके पर अमेरिका के प्रभाव और नियंत्रण की बात कही है। दूसरी तरफ, ईरानी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि तेहरान की अनुमति के बिना किसी जहाज के लिए इस इलाके से गुजरना आसान नहीं होगा। तनाव बढ़ने से होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री आवाजाही भी प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई दे रहा है। बता दें सोमवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत 89.40 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है।