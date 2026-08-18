18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बिगड़ी सेहत, पूर्व प्रेसिडेंट आरिफ अल्वी ने जताई चिंता

Imran Khan Health: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने जेल में बंद इमरान खान की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई है। उन्होंने मेडिकल जांच और तत्काल अस्पताल में इलाज की मांग की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Aug 18, 2026

imran khan health update

फोटो में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (सोर्स: आईएएनएस)

Imran Khan Health Update: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। जेल में बंद इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने चिंताजनक बताया है। अल्वी ने कहा कि खान की एंग्जायटी, तनाव, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है।

इमरान खान की सेहत को लेकर क्यों चिंतित हैं आरिफ अल्वी?

आरिफ अल्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट के जरिए इमरान खान की सेहत को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस समय काफी तनाव में हैं। वह इमरान खान को वह 35 साल से ज्यादा समय से जानते हैं। तनाव पहले कभी इमरान खान की कमजोरी नहीं रहा। लेकिन अब स्थिति अलग नजर आ रही है। करीब तीन साल की जेल और लंबे समय तक अकेले रहने का असर उनकी सेहत पर पड़ सकता है।

अल्वी ने आगे बताया कि इमरान खान की हार्ट रेट 54 बीट प्रति मिनट है। यह आंकड़ा सामान्य माना जा सकता है। लेकिन खान के लिए यह सामान्य नहीं है।

24 घंटे की निगरानी और कई टेस्ट की सलाह

आरिफ अल्वी ने इमरान खान के लिए 24 घंटे का होल्टर मॉनिटर लगाने की बात कही। इससे दिल की धड़कन पर लगातार नजर रखी जा सकती है।

उन्होंने ब्लड प्रेशर की नियमित निगरानी की भी सलाह दी। इसके अलावा उन्होंने कई मेडिकल टेस्ट कराने की बात कही है। इनमें स्ट्रेस टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम और कार्डियक MRI शामिल हैं। उन्होंने कार्डियक कैल्शियम स्कैन और कार्डियक CT एंजियोग्राम जैसे टेस्ट और जरूरत पड़ने पर दूसरे टेस्ट भी किए जाने का भी सुझाव दिया।

अस्पताल ले जाने की मांग, परिवार भी परेशान

आरिफ अल्वी ने इमरान खान को तुरंत अस्पताल ले जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खान को डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में इलाज मिलना चाहिए।

वहीं इमरान खान के परिवार की तरफ से भी चिंता जताई गई है। उनके बेटों सुलेमान खान और कासिम खान ने पिता से मुलाकात को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि परिवार, डॉक्टरों और वकीलों को लंबे समय से उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिली है।

बता दें इमरान खान 2023 से कई मामलों में जेल में हैं। उनके समर्थक लगातार इन मामलों को राजनीतिक कार्रवाई बताते रहे हैं। पाकिस्तान की राजनीति में उनकी पार्टी PTI भी लगातार सक्रिय है।

क्या इमरान खान हो रहे हैं अंधे! जेल में टॉर्चर से पूर्व पाकिस्तानी पीएम के हाल बेहाल,रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ें
Imran Khan eyaesight loss

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इमरान ख़ान

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

18 Aug 2026 12:00 pm

Published on:

18 Aug 2026 11:57 am

Hindi News / World / जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बिगड़ी सेहत, पूर्व प्रेसिडेंट आरिफ अल्वी ने जताई चिंता

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran War: ईरान में 66 प्रतिशत पहुंची महंगाई, खाने की कीमत दोगुनी से ज्यादा, महीने में केवल 8 दिन भोजन कर रहे मजदूर

Iran inflations
विदेश

होर्मुज में एक और जहाज पर हमला, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

Oman Coast Guard, Maritime Security
विदेश

परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप, डोनाल्ड ट्रंप के खनिज सौदों पर विवाद, खतरे में अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा!

Donald Trump on Mecca Joint Defence Agreement.
विदेश

Philippines School Shooting 2026: फिलीपींस के स्कूल में फिर बरसीं गोलियां, 2 छात्रों की मौत; एक सप्ताह में एशिया में दूसरी बड़ी घटना

Philippines School Shooting 2026
विदेश

सीरिया के इदलिब में सैन्य हवाई अड्डे पर चार हवाई हमले, अबू अल-जुहूर एयरपोर्ट बना निशाना

Gaza ceasefire talks, Fatah Democratic National Current
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.