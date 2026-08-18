जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बिगड़ी सेहत, पूर्व प्रेसिडेंट आरिफ अल्वी ने जताई चिंता

आरिफ अल्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट के जरिए इमरान खान की सेहत को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस समय काफी तनाव में हैं। वह इमरान खान को वह 35 साल से ज्यादा समय से जानते हैं। तनाव पहले कभी इमरान खान की कमजोरी नहीं रहा। लेकिन अब स्थिति अलग नजर आ रही है। करीब तीन साल की जेल और लंबे समय तक अकेले रहने का असर उनकी सेहत पर पड़ सकता है।