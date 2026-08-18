परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप, डोनाल्ड ट्रंप के खनिज सौदों पर विवाद, खतरे में अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा!

अमेरिकी संसद के 50 से ज्यादा डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई है। उनका कहना है कि क्रिटिकल मिनरल्स यानी जरूरी खनिजों के समझौतों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक के परिवारों को फायदा पहुंच सकता है। साथ ही अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा जोखिम में पड़ सकता है।