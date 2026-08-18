24 घंटे में 133 मिलिट्री ऑपरेशन, ईरान के सहयोगी ‘हूती’ को पूरी तरह से तोड़ने में जुटी सऊदी समर्थित यमन सेना

यमन सेना दावा कर रही है कि उन्होंने हूतियों को बड़ा झटका दिया है। वहीं हूती हमलों से आम लोगों की जान जा रही है। विस्थापित परिवार पहले से ही मुश्किल में हैं। अब नए हमलों ने उनकी मुसीबत बढ़ा दी है। रक्षा परिषद ने साफ कहा कि जवाब में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।