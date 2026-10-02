पाकिस्तानी सेना ने किया 7 टीटीपी आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तान (Pakistan) के लिए खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत में एक्टिव आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी (Tehreek-e-Taliban Pakistan aka TTP) सिरदर्द बना हुआ है। टीटीपी को अफगान तालिबान (Taliban) से समर्थन मिलता है और आए दिन ही टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमलों को अंजाम देता है। इनमें सामान्य लोगों को ही नहीं, बल्कि सुरक्षाबलों को भी निशाना बनाया जाता है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना का टीटीपी के खिलाफ सैन्य अभियान जारी है। अब सेना को टीटीपी के खिलाफ एक बार फिर कामयाबी मिली है।