‘फ्लाई दुबई की साजिश नेतन्याहू ने रची’, ट्रंप के बयान के बाद आया ईरान का रिएक्शन

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में कॉकपिट को-पायलट ने कैप्टन को नुकीले हथियार से हमला कर घायल कर दिया। आरोप है कि ओमान मूल के सह-पायलट ने चाकू से कप्तान पर वार किया, जिसके बाद विमान अचानक तेजी से नीचे की ओर जाने लगा। हालात बिगड़ते देख यात्री और केबिन क्रू के सदस्य कॉकपिट तक पहुंचे और आरोपी को काबू में किया। इससे विमान को संभालने में मदद मिली, और उसे सऊदी अरब के तबूक शहर में आपात स्थिति में उतारा गया।

