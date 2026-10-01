India Bangladesh Relations: तारिक रहमान-मोदी की मुलाकात को लेकर बोले भारतीय उच्चायुक्त, ‘जल्दबाजी की जरूरत नहीं’



मुलाकात के बाद दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच प्रस्तावित बैठक को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को इस उच्चस्तरीय बैठक से पहले पूरी तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। त्रिवेदी ने कहा कि बैठक में व्यापार, वाणिज्य, पानी समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात को लेकर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है और दोनों देशों को उचित समय का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों संप्रभु और स्वतंत्र देशों के नेताओं की मुलाकात किसी न किसी समय जरूर होगी। उनके मुताबिक, दोनों नेताओं और दोनों देशों के लिए सुविधाजनक समय पर यह बैठक होनी चाहिए।