फ्लाइट क्रैश करने की कोशिश करने वाला सह-पायलट इस्लामिक कट्टरपंथी सोच से प्रभावित था, बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान

यह मामला बुधवार को फ्लाईदुबई की फ्लाइट एफजेड1073 का है। विमान दुबई से तेल अवीव (इजरायल) जा रहा था। यात्रा के दौरान सह-पायलट ने दूसरे पायलट पर हमला किया और विमान को नीचे ले जाने की कोशिश की। इस दौरान यात्रियों ने सह-पायलट को काबू कर लिया। विमान में मौजूद रिजर्व क्रू ने बाद में विमान को सुरक्षित रूप से सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर उतारा।